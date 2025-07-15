Kayyum atanan HAKMAR ve TATBAK'ın sahibinin FETÖ'ye bağlılık sözleri

Türkiye bugün 15 Temmuz 2016'da destan yazan şehitlerini anıyor.

Ülke genelinde hem guru hem de hüznün hakim olduğu bu günde, sembolik bir operasyonla uyandık.

Güvenlik güçleri, hain FETÖ'cü darbecilerin ülkeyi kana buladığı günün yıl dönümünde yine örgütün kılcal damarlarına girdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına operasyon düzenlendi.

9 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

"FETULLAH GÜLEN SAYESİNDE YÜKSELDİM"

Örgütün finansörlüğünü yapan, İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D. ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren ve polis memurluğundan ihraç edilen C.G. de gözaltına alınan isimler arasındaydı.

Gözaltına alınan FETÖ'cülerin teknik takip sırasında örgüte yönelik bağlılık sözleri de kayıtlara geçti.

Bu kapsamda Z.D.'nin "Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" sözleri takibe takıldı.

ÖRGÜT MENSUPLARINI ÇALIŞTIRIYORDU

Zincir marketlerin sahibi Z.D'nin evinde yapılan aramada örgütle bağlantılı materyaller ele geçirildi.

Z.D'nin, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği, kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlendi.

İki şirkete de kayyum atandı.