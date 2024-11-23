Haber Merkezi

Terörün arka bahçesi olan belediyelere geçit verilmiyor...

İçişleri Bakanlığı, terörle bağlantılı belediyelere bir bir kayyum atıyor.

TUNCELİ VE OVACIK'A KAYYUM

İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

DEM PARTİ'DEN PROVAKASYON

Bakanlığın açıklamasının ardından ise Tunceli'de DEM Parti'nin provokasyonu başladı.

VATANDAŞLARI MÜCADELEYE ÇAĞIRDI

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın "terör iltisakı" nedeniyle görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye önüne giden DEM Partili Eş Başkan Birsen Orhan skandal provokasyonlara imza atarak halka ayaklanma çağrısı yaptı.

"DERSİM'İ NASIL İŞGAL ETTİLERSE BUGÜN YİNE İŞGAL EDİYORLAR"

Tunceli Belediyesi'ni "Dersim" olarak nitelendiren Eş Başkan Orhan, "Bunlar işgalci. Bunlar Dersim'i nasıl 1938'de işgal ettilerse bugün yine belediyemizi işgal ediyorlar. Bunları izlemeyin" diyerek halka kışkırtma çağrısında bulundu.

"BİRLİKTE SAVAŞALIM"

Orhan, "İzlemeyin. Gelin göğüs verin mücadelemize. Birlikte savaşalım" dedi.

DEM Partili Birsen Orhan, kayyum kararına verdiği tepki ile sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu.

TUNCELİ'DE EYLEM YASAĞI

Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum kararının ardından iki ilde eylem yasağı geldi. Valilik kararıyla Tunceli'de 10, Elazığ’da da ise 7 gün süreyle açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığı duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çeşitli kararlar alındığı bilgisi verildi.

İlde sadece Valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinliklerin yapılabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: