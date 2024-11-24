Kayyum atanmıştı: Tunceli'de belediyenin sosyal medya hesabının ismi değiştirildi

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Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, yargılandığı davada 6 yıl 3 ay ceza almasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediyesi'ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun atandığı duyuruldu.

DERSİM YERİNE 'TUNCELİ BELEDİYESİ'

Belediyeye kayyum olarak atanan Tekbıyıkoğlu'nun ilk icraatlarından biri, sosyal medyada değişiklik yapmak oldu.

Tunceli Belediyesi'nin sosyal medya platformu X hesabındaki ismi, 'Dersim Belediyesi' yerine 'Tunceli Belediyesi' olarak değiştirildi.

SLOGAN YERİNE TÜRK BAYRAĞI

Ayrıca önceki dönem belediye sloganı "Birlikte başardık, birlikte yöneteceğiz." ifadesi de silinerek yerine Türk bayrağı konuldu.

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