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İHA

Bölücü terör örgütü ile bağlantısı tespit edilen belediyelere kayyum atanmaya devam ediliyor.

4 belediyeye atanan kayyum sonrası bir kayyumda Tunceli ve Ovacı Belediye Başkanlarına atandı.

2 İSİM GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Kayyum atamasına ilişkin İçişleri Başkanlığı'nca yapılan açıklamda, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Kayyum sonrası, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu Tunceli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilirken, Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen ise, Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

TUNCELİ VALİSİ TEKBIYIKOĞLU İLE OVACIK KAYMAKAMI HÜSEYİN ŞAMİL SÖZEN GÖREVİNE BAŞLADI

İçişleri Bakanlığı tarafından DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın görevden uzaklaştırılması sonrası yerine başkanvekili olarak görevlendirilen Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, belediyeye gelerek göreve başladı.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen de görevne başlamak üzere belediye binasına gitti.

NELER YAŞANDI

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'ın yargılandığı davada 6 yıl 3 ay ceza almasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmış ve yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu başkanvekili olarak görevlendirilmişti.

Öte yandan, aynı davada yargılanan Tunceli'nin Ovacık ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de görevden uzaklaştırılmış yerine Kaymakam Hüseyin Şamil Sözen atanmıştı.