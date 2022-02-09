Kaz Dağları'nda mahsur kalan 17'si asker 21 kişi, ekiplerin yoğun çalışması sonucu 16 saatin sonunda kurtuldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kaz Dağları'nda etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle Hava Radar Komutanlığı'nda görevli askeri personeli taşıyan 3 araç yolda kalmıştı.

Yolu açması için gönderilen iş makinesi de yolda kalınca, 17'si asker 4'ü belediye personeli olmak üzere toplam 21 kişi bölgede mahsur kaldı.

Olayın ardından en hızlı şekilde kurtarma çalışmalarına başlandı.

16 SAAT SONRA KURTARILDILAR

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri ile arama-kurtarma helikopterlerinin de katıldığı çalışmalar kapsamında 16'ıncı saate girilirken, bölgeden iyi haber geldi.

Bölgedeki 21 kişiye, karayolundan giden ekipler tarafından ulaşıldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Kaz Dağları'nda yolda kalan personelimize ulaştık. Askeri personelimiz ve yol ekiplerimizi sağlıklı olarak naklediyoruz. Kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Jandarma, İlçe Belediyesi, DSİ, Sağlık başta olmak üzere kurumlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

MSB: TÜM ÇALIŞANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir paylaşım yaparak "Kaz Dağları’ndaki (Balıkesir) yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri kurtarıldı. Balıkesir Valiliğimize ve Belediye çalışanlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaz Dağları'nda mahsur kalan 21 kişi kurtarıldı