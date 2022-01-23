Kaz Dağları'ndan geçişi 35'ten 7 dakikaya indiren tünelde sona gelindi

Ayvacık T-2 Tüneli için gerçekleştirilen çalışmalar bitme aşamasında. Yakında hizmete açılacak olan tünelin, geçişi 35 dakikadan 7 dakikaya indireceği biliniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kaz Dağları'ndan geçişi 35 dakikadan 7 dakikaya düşürecek olan Ayvacık T-2 Tüneli çalışmalarında sona gelindiğini duyurdu.

9,6 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı projede, toplam uzunluğu 5 bin 710 metre olan 2 adet çift tüp tünel bulunduğu ifade edilerek, 1693 metrelik T-1 Tüneli'nin nihai beton kaplama seviyesinde tamamlanmasının ardından 4 bin 17 metrelik T-2 Tüneli'nde ışığın görüleceği ifade edildi.

"BÖLÜNMÜŞ YOL BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANACAK"

Işık görme törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı belirtildi. Diğer yandan açıklamalarda ise "Projenin hayata geçirilmesiyle, Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Balıkesir yolunda bölünmüş yol bütünlüğü sağlanacak. İnşa edilen tünellerle, Kaz Dağları'nda yazın yoğun trafik, kışın mevsim şartları nedeniyle yaşanan sorunların önüne geçilecek. Yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselten proje ile güzergahtaki trafik güvenliği ve sürüş konforu artırılacak.

"ULAŞIM SÜRESİ 35 DAKİKADAN 7 DAKİKAYA İNECEK"

Yol ve tünellerin trafiğe açılmasıyla, 12,1 kilometrelik mevcut yol, 2,5 kilometre kısalarak 9,6 kilometreye düşecek. Ulaşım süresi ise 35 dakikadan 7 dakikaya inecek. Böylece zamandan 71,3 milyon TL, akaryakıttan 7,8 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 79,1 milyon TL tasarruf sağlanacak, karbon salınımı yıllık 3 bin 65 ton azaltılacak." ifadeleri kullanıldı.





