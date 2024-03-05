Seçim çalışmalarını sürdüren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, dün Tokat mitingine giderken kaza geçirdi.
Destici'nin içinde bulunduğu minibüs, Reşadiye ilçesine 15 kilometre mesafede kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
4 kişi yaralandı
Kazada Mustafa Destici ile birlikte, koruması, şoförü ve BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Destici'nin genel durumu iyi
Destici ile Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Burada tedavileri sürerken yapılan açıklamalarda, Destici'nin genel durumunun iyi olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu
Destici'ye kaza sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geçmiş olsun telefonu geldi.
Erdoğan, Destici ile telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hastaneden fotoğraf geldi
Geceyi hastanede geçiren Destici'yi ziyaret eden MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, hastane odasından fotoğraf paylaştı.
Karede, Destici'nin durumunun iyi olduğu dikkat çekti.
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