Kaza kırım nedir, ne demek? Helikopter ve uçakta kaza kırım nasıl olur?

Kaza kırım nedir, ne demek? Helikopter ve uçakta kaza kırım nasıl olur?

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşanan helikopter kazasında, helikopterin kaza kırıma uğraması nedeniyle düştüğü belirtildi. Kaza kırımının ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından merak edildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen helikopterin kaza kırıma uğradığı ve bu nedenle düştüğü bildirildi. Türkiye'yi yasa boğan bu üzücü olayın ardından ''Kaza kırım nedir?'' sorusunun yanıtı araştırma konusu oldu.

Peki, hava araçlarının herhangi bir nedenden dolayı kaza yapması sonrası duyulan kaza kırım nedir, ne demek? Helikopter ve uçakta kaza kırım nasıl olur?

KIRIM NEDİR?

Kırıma uğramak, havacılık terimlerinden biridir. Bir donanımın tekrar onarılmasına müsaade edecek düzeyde hasar gördüğü, yaralanmaların olabileceği ancak can kaybının yaşanmadığı hadiselere kırım denmektedir.

KAZA KIRIM NEDİR?

En az bir kişinin hayatını kaybettiği ve bir donanımın tamamen zarar gördüğü hadiselere kaza kırım denmektedir.

UÇAKTA KIRIM NEDİR?

Uçakların kırıma uğraması, bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği ancak can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir. Uçağın kısmen iyi durumda olduğu durumlarda kırım kelimesi kullanılmaktadır.

Uçakta kırım, çeşitli sebeplerden dolayı medyana gelebilmektedir. Örneğin; bir motor arızası, çeşitli teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları nedeniyle yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkış denemelerinde de hasar gerçekleşebilmektedir.

KAZA KIRIM EKİBİ

Uçak ve helikopter kazalarının nedenini, nasıl geliştiğini, ortaya çıkan hasarı inceleyen ekip, kaza kırımı ekibi olarak adlandırılmaktadır.

Bu ekip, havacılıkta tüm kazalara ilk müdahale eden, her havacılık biriminde (havaalanı, üs, teknik bakım merkezi) bulunan, yetkili kişilerden oluşmaktadır. Kaza mahalli, ilk olarak bu ekip tarafından incelenir ve inceleme sonucu kaza kırım raporu verir.