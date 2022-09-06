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    Kaza yapan CHP’li belediye başkanı 3,72 promil alkollü çıktı

    Kaza yapan CHP’li belediye başkanı 3,72 promil alkollü çıktı

    Belediyeye ait araçla kaza yapan Kırklareli İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar'ın, incelemeler sonucunda 3,72 promil alkollü olduğu tespit edildi.
    • 06.09.2022 - 20:38
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 20:51
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    Kırklareli'nin İnece beldesinin Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, belediyeye ait araçla kaza yaptı.

    Yaşanan olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye; 112 sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

    Alkollü çıktı

    CHP'li Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, kaza sonrası olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    Hastaneye sevk edilen Şahabettin Vardar'ın, yapılan incelemeler sonucunda 3,72 promil alkollü olduğu tespit edildi.

    Taburcu edildi

    Sabah'ta yer alan habere göre; kazadan hafif yaralı olarak kurtulan CHP'li Vardar, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

    Kaza yapan CHP’li belediye başkanı 3,72 promil alkollü çıktı #1

    Kaza yapan CHP’li belediye başkanı 3,72 promil alkollü çıktı #2


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