Kaza yapan oğullarını yurt dışına kaçırmışlardı: Yazar Eylem Tok sosyal medya hesabını kapattı Bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan 16 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçıran yazar Eylem Tok'un Instagram hesabını kapattığı, baba Bülent Cihantimur'un ise kilitlediği görüldü.

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ensonhaber.com

İstanbul'da 1 Mart akşamı Kemerburgaz yolunda ATV motorla giden Oğuz Murat Acı (29) ve 4 arkadaşı, motorlarının arızalanması üzerine yol kenarında durdu.

O esnada 16 yaşındaki Timur Cihantimur'un kullandığı lüks araç, Acı ve diğer 4 kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken Timur Cihantimur, o anlarda annesi ünlü yazar Eylem Tok'u arayarak olay yerine gelmesini istedi.

16 yaşındaki çocuk aşırı hız yaptı: Bir aile babasız kaldı

Bunun üzerine olay yerine gelen yazar Eylem Tok, oğlunu bölgeden kaçırdı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan Timur Cihantimur ve annesi, daha sonra ise havalimanına geçti.

Oğlunu yurt dışına kaçırdı

Havalimanındaki işlemlerinin ardından anne ve oğlunun uçakla Mısır’a gittikleri öğrenildi.

1 kişinin ölümüne sebep olan Timur Cihantimur'un babası ünlü estetik doktoru Op.Dr. Bülent Cihantimur'un ise havaalanındaki görüntülerde yer almadığı görüldü.

Tepkiler büyüdü: Yazar Eylem Tok açıklama yaptı

Olayın detaylarının ortaya çıkmasının ardından çocuklarını Mısır'a kaçıran aileye tepkiler giderek büyüdü.

Olayın medyaya yansımasının ardından yazar Eylem Tok, uzun bir özür yazısıyla "Timur ise olayın olduğu andan itibaren her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Ben de bir anneyim, beni de anlayın, teslim olacağız." ifadeleriyle yaşananları hafifletmeye çalıştı.

Anne hesabını kapattı, baba kilitledi

Ancak Tok'un açıklaması, görenlerin daha da öfkelenmesine neden oldu.

Bunun üzerine anne Eylem Tok, Instagram hesabını kapattı.

Baba Bülent Cihantimur'un ise, Instagram hesabını kilitlediği görüldü.