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Kaza yerinden görüntü paylaşmaya çalışan Pakistanlılar

Kaza yerinden görüntü paylaşmaya çalışan Pakistanlılar

Uçak kazası sonrasında olay yerine koşan Pakistanlılar, görüntü paylaşabilmek için birbirleriyle yarıştı. Bu sırada korona tehlikesi unutuldu.