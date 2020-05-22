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Kaza yerinden görüntü paylaşmaya çalışan Pakistanlılar
Uçak kazası sonrasında olay yerine koşan Pakistanlılar, görüntü paylaşabilmek için birbirleriyle yarıştı. Bu sırada korona tehlikesi unutuldu.
- Haber Merkezi
- 22.05.2020 - 13:51
Pakistan'da yolcu uçağının yerleşim alanına düşmesinin ardından kentte büyük panik yaşandı.
Kazadan kısa süre sonra meraklılar olay yerinde toplandı.
GÖRÜNTÜ YARIŞI
Telefonlarına sarılıp olay yerinden görüntü çekip sosyal medyada paylaşmak isteyen Pakistanlılar, bu sırada koronavirüs tehlikesini de unuttu.
Yüzlerce insan yan yana geldi, sosyal mesafe unutuldu.
Kaza yerinden görüntü paylaşmaya çalışan Pakistanlılar ViDEO