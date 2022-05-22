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- AK Parti'nin Gençlik Şöleni dönüşünde hayatını kaybedenlere nefret mesajları
AK Parti'nin Gençlik Şöleni dönüşünde hayatını kaybedenlere nefret mesajları
Niğde’de meydana gelen kazanın ardından vefat eden gençler hakkında bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından insanlık dışı yorumlar yapıldı.
- Haber Merkezi
- 22.05.2022 - 14:58
- Güncelleme : 22.05.2022 - 15:43
Niğde'de AK Parti'nin düzenlediği Gençlik Festivali'nden dönen öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı.
Kazanın nedeni, şoförün uyuması sonucu aracın şarampole yuvarlanması olarak açıklandı.
Nefret kustular
Yaşanan facianın ardından çok sayıda isim başsağlığı mesajı yayınlarken, nefret kusanlar da oldu.
Kaza sonrası sosyal medyada insanlığa sığmayacak yorumlar yapıldı.
İnsanlıklarını unuttular
Vefat edenlerin AK Partili olduğu için rahmet dilemeyeceklerini söyleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, yazdıklarıyla pes dedirtti.
İşte o yorumlardan bazıları...