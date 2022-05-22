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    AK Parti'nin Gençlik Şöleni dönüşünde hayatını kaybedenlere nefret mesajları

    AK Parti'nin Gençlik Şöleni dönüşünde hayatını kaybedenlere nefret mesajları

    Niğde’de meydana gelen kazanın ardından vefat eden gençler hakkında bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından insanlık dışı yorumlar yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.05.2022 - 14:58
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 15:43
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    Niğde'de AK Parti'nin düzenlediği Gençlik Festivali'nden dönen öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı.

    Kazanın nedeni, şoförün uyuması sonucu aracın şarampole yuvarlanması olarak açıklandı.

    Nefret kustular

    Yaşanan facianın ardından çok sayıda isim başsağlığı mesajı yayınlarken, nefret kusanlar da oldu.

    Kaza sonrası sosyal medyada insanlığa sığmayacak yorumlar yapıldı.

    İnsanlıklarını unuttular

    Vefat edenlerin AK Partili olduğu için rahmet dilemeyeceklerini söyleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, yazdıklarıyla pes dedirtti.

    İşte o yorumlardan bazıları...

    AK Parti nin Gençlik Şöleni dönüşünde hayatını kaybedenlere nefret mesajları #1

    AK Parti nin Gençlik Şöleni dönüşünde hayatını kaybedenlere nefret mesajları #2

    AK Parti nin Gençlik Şöleni dönüşünde hayatını kaybedenlere nefret mesajları #3

    AK Parti nin Gençlik Şöleni dönüşünde hayatını kaybedenlere nefret mesajları #4

    AK Parti nin Gençlik Şöleni dönüşünde hayatını kaybedenlere nefret mesajları #5AK Parti nin Gençlik Şöleni dönüşünde hayatını kaybedenlere nefret mesajları #6

    AK Parti nin Gençlik Şöleni dönüşünde hayatını kaybedenlere nefret mesajları #7

    AK Parti nin Gençlik Şöleni dönüşünde hayatını kaybedenlere nefret mesajları #8

     

    AK Parti nin Gençlik Şöleni dönüşünde hayatını kaybedenlere nefret mesajları #9

    AK Parti nin Gençlik Şöleni dönüşünde hayatını kaybedenlere nefret mesajları #10


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