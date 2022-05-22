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AK Parti'nin Gençlik Şöleni dönüşünde hayatını kaybedenlere nefret mesajları

AK Parti'nin Gençlik Şöleni dönüşünde hayatını kaybedenlere nefret mesajları

Niğde’de meydana gelen kazanın ardından vefat eden gençler hakkında bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından insanlık dışı yorumlar yapıldı.