Alican İbrahimov'a ait 200 milyon dolarlık dev yat, Bodrum açıklarında dikkat çekiyor.

Yaz mevsiminin vazgeçilmez adresi Muğla'nın son misafiri, Kazakistanlı milyarder Alican İbrahimov...

İbrahimov, 101 metrelik ultra lüks yatıyla Bodrum açıklarına demir attı.

LİMANA SIĞMADI

Koyları dolaştıktan sonra limana girmek isteyen dev yat, limana sığmayınca Bodrum açıklarına demir atmak zorunda kaldı. 17 metre genişliğinde olan yaklaşık 200 milyon dolarlık Cayman bayraklı mega yat, ilçede merak konusu oldu.

Kazak milyarder Alican İbrahimov Bodrum'da ViDEO

MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI

33 personelin çalıştığı yatta İbrahimov'un, misafirlerini ağırladığı öğrenildi. İçerisinde 30'a yakın kabin bulunan yattaki misafirler zaman zaman jet-ski'ye binerek tur attı; seyyar yüzme ve su sporları parkında da gün boyu vakit geçirdi.

Yat, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu.