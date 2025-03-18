Kazakistan Cumhurbaşkanı, Atom Enerjisi Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı

AA

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, geçen yıl yapılan referandumun ardından ülkede ilk nükleer santralini kurmayı planlarken, ülkede atom enerjisi ajansı kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi Akorda'nın internet sitesinde yayınlanan kararnamede, ajansın ülke cumhurbaşkanına doğrudan bağlı ve ona hesap verecek bir devlet kurumu olarak kurulacağı belirtildi.

ÜLKENİN ENERJİ BAKANI, AJANSIN BAŞKANI OLARAK ATANDI

Açıklamada ayrıca, kurumun, uranyum madenciliği, atom enerjisinin kullanımı, halkın radyasyondan korunmasının sağlanması ve Semipalatinsk nükleer güvenlik bölgesinin oluşturulması ve işletilmesi de dahil olmak üzere yer altı kaynaklarının kullanımı alanında Kazakistan Enerji Bakanlığı'nın görev ve yetkilerini üstleneceği belirtildi.

Bir başka cumhurbaşkanlığı kararnamesinde enerji bakanı olarak görev yapan, Almassadam Satkaliyev'in ajansın başkanı olarak atandığını duyuruldu.

"3 NÜKLEER SANTRAL İNŞA EDİLMESİ GEREKİYOR"

Tokayev, ajansın kuruluşunu ilk olarak 14 Mart'ta Milli Kurultay'da yaptığı bir konuşmada şu sözlerle duyurdu:

Konu sadece ülkenin mevcut enerji ihtiyaçlarını karşılamak değil. Önümüzdeki on yıllar boyunca dinamik ekonomik kalkınma için sağlam bir temel sağlayacak yeni bir enerji endüstrisi yaratmak bizim için stratejik olarak önemlidir.



Bu nedenle bir değil, üç nükleer santral inşa edilmesinin ve nihayetinde tam teşekküllü bir nükleer kümenin oluşturulmasının gerekli olduğuna inanıyorum.

"KAZAKİSTAN'IN GELECEĞİ AÇISINDAN KRİTİK BİR KARAR"

Ajansın kurulması, Ekim 2024'te yapılan ve Kazak vatandaşlarının yaklaşık yüzde 71 oy oranıyla ülkenin ilk nükleer santralinin inşasını kabul ettiği ulusal referandumdan aylar sonra gerçekleşti.

Referandumu ilk kez 2023 yılında öneren Tokayev, Kazakistan'ın geleceği açısından kritik bir karar olarak niteledi, ancak santralin inşasına ilişkin eleştiriler de dile getirildi.