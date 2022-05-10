Petrol
105.81
-0.12%
Euro
16.12
1.14%
Dolar
15.26
1.15%
Altın
911.30
1.34%
Borsa
2489
0.93%
Bitcoin
495.415
-2.15%
BTXN Coin
14.68
-4.05%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ankara'da

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev'i resmi törenle karşıladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 16:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ankara'da

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de liderleri ağırlamaya devam ediyor.

    Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte hız kazanan diplomasi trafiğinde Beştepe bugün de yoğun.

    Resmi törenle karşıladı

    Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

    İki lider, resmi karşılamanın ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçti.

    Liderlerin, görüşmeler ardından kameraların karşısına geçerek açıklama yapması bekleniyor.

    Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ankara da #1


    İlginizi Çekebilir

    Edirne’de kendini yakan kadın yaralandı
    3. Sayfa

    Edirne’de kendini yakan kadın yaralandı

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Şanlıurfa'da sokakta doğum yapan kadın, bebeğini poşete koyup kaçtı
    3. Sayfa

    Şanlıurfa'da sokakta doğum yapan kadın, bebeğini poşete koyup kaçtı

    Görüş Bildir