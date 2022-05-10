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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Ankara'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev'i resmi törenle karşıladı.
- Haber Merkezi
- 10.05.2022 - 16:53
- Güncelleme : 10.05.2022 - 16:58
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de liderleri ağırlamaya devam ediyor.
Ukrayna-Rusya savaşı ile birlikte hız kazanan diplomasi trafiğinde Beştepe bugün de yoğun.
Resmi törenle karşıladı
Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
İki lider, resmi karşılamanın ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçti.
Liderlerin, görüşmeler ardından kameraların karşısına geçerek açıklama yapması bekleniyor.