Kazakistan, Rusya'nın asker talebini reddetti

Ukrayna'ya yönelik işgal harakatında eski sovyet ülkelerinden asker yardımı talep eden Rusya'ya Kazakistan'dan red cevabı geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı üçüncü gününde tüm yıkıcı etkisiyle devam ediyor.

Çatışma bölgelerinden art arda sok dakika haberleri gelmeye devam ederken iki ülkenin çatışmayı kendi lehine bitirmek için diplomatik girişimleri de sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünya kamuoyunu savaşa karşı çıkmak için her fırsatta yardıma çağırırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Rusya ile ilişkileri iyi ülkelerle görüşmeye devam ediyor.

KAZAKİSTAN'DAN ASKER İSTEDİ

Putin, Rusya'ya bağlı Ççeçen birlikleri Ukrayna'ya gönderme kararı aldıktan sonra Kazakistan'dan da asker talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

İSTEĞİ REDDEDİLDİ

Putin'in Ukrayna işgali için asker talebinde bulunduğu Kazakistan'dan ise bu isteğine olumsuz cevap aldığı.

Rusya, geçtiğimiz aylarda Kazakistan'da yaşanan toplumsal olayların bastırılması için asker yardımında bulunmuştu.