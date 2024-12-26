Kazakistan'da düşen uçağın son anlarını görüntüleyen yolcu kurtuldu

Haber Merkezi

Dün sabah saatlerinde Kazakistan'dan gelen haber Türkiye'yi ekrana kilitledi.

Azerbaycan Hava Yollarının (AZAL), Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin kurtulduğunu bildirdi.

Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan’da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.

DÜŞMEDEN ÖNCEKİ SON ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Diğer yandan kazanın ardından, düşüşten hemen önce uçağın içinden çekilen bir görüntü ortaya çıktı.

Kelime-i şahadet ve anonsların duyulduğu görüntüleri çeken yolcunun akıbeti ise merak konusuydu.

ENKAZDAN ÇIKIP YİNE ÇEKİM YAPTI

Görüntüleri çeken adamın hayatta olduğu ve uçak düştükten sonra da çekim yaptığı ortaya çıktı.

Bu uçak kazasından sağ kurtulan adamın enkazdan çıktıktan sonra çektiği görüntüler de sosyal medyaya yansıdı.