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- Kazakistan'da mahsur kalan İlker Aycı'nın sağlık durumu iyi
Kazakistan'da mahsur kalan İlker Aycı'nın sağlık durumu iyi
Ülkede bulunduğu sırada çıkan protestolar nedeniyle Kazakistan'da mahsur kalan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
- Haber Merkezi
- 06.01.2022 - 14:56
- Güncelleme : 06.01.2022 - 14:58
Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından başlayan protestolar, ülkede kaos ortamına neden oldu.
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın da Kazakistan’da bulunduğu sırada tırmanan protestolar, şiddetini artırdı.
Ülkede mahsur kalan Aycı, hükumetin istifasına ve OHAL ilanına kadar varan sürecin ortasında kendisini buldu.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kazakistan'da sektöre dönük ikili temaslarını sürdürmeye çalışan Aycı'nın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
YURDA DÖNECEK
Eşi ile birlikte seyahat eden Aycı'nın, havalimanının açılmasının ardından yurda döneceği belirtildi.