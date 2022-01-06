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    Kazakistan'da mahsur kalan İlker Aycı'nın sağlık durumu iyi

    Ülkede bulunduğu sırada çıkan protestolar nedeniyle Kazakistan'da mahsur kalan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 14:58
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    Kazakistan'da mahsur kalan İlker Aycı'nın sağlık durumu iyi

    Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından başlayan protestolar, ülkede kaos ortamına neden oldu.

    Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın da Kazakistan’da bulunduğu sırada tırmanan protestolar, şiddetini artırdı.

    Ülkede mahsur kalan Aycı, hükumetin istifasına ve OHAL ilanına kadar varan sürecin ortasında kendisini buldu.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Kazakistan'da sektöre dönük ikili temaslarını sürdürmeye çalışan Aycı'nın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    YURDA DÖNECEK

    Eşi ile birlikte seyahat eden Aycı'nın, havalimanının açılmasının ardından yurda döneceği belirtildi.

    Kazakistan da mahsur kalan İlker Aycı nın sağlık durumu iyi #1


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