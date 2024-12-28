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AA & Ensonhaber

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakü-Grozni seferi sırasında Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağına ilişkin açıklamanın yanı sıra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Söz konusu uçağın kaza-kırımının incelenmesi için Türkiye'den 8 kişilik bir inceleme heyeti görevlendirdiklerini belirten Uraloğlu, "Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansı'nın talebi üzerine kazanın nedenlerini araştırmak, teknik ve operasyonel analizler yapmak ve gerekli desteği sağlamak amacıyla uzman bir heyet oluşturduk. Heyetimiz yerel yetkililerle koordinasyon içinde olayın tüm yönleriyle incelenmesi ve sonuçların raporlanması için çalışacak" ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Bakü'ye hareket eden heyetin bugünden itibaren çalışmalara başlayacağını anlatarak şunları kaydetti:

Türkiye olarak her koşulda Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu belirtiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

UÇAĞIN DÜŞMESİNE RUS FÜZESİ NEDEN OLDU

Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Hava Yolları'na ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta düşmüştü.

Azerbaycan Hava Yolları, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

Azerbaycanlı yetkililer uçağın Rus Pantsir-S hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.