Kazakistan'dan resmi açıklama geldi: Düşen uçakta 38 kişi hayatını kaybetti

AA
Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, Azerbaycan Havayolu Şirketi'ne (AZAL) ait yolcu uçağının Aktau kenti yakınlarında düşmesi sonucu 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin kurtulduğunu duyurdu.
UÇAĞIN KARA KUTUSU DA BULUNDU
Olay yerinde incelemelerde bulunan Bozumbayev, Aktau'da kazaya ilişkin düzenlenen basın toplantısında güncel bilgileri paylaştı.
Bozumbayev, düşen uçakta bulunan toplam 67 kişiden 38'inin hayatını kaybettiğini, 29'unun kurtulduğunu, ölenlerden 23'ünün Azerbaycan, 7'sinin Rusya, 6'sının da Kazakistan vatandaşı olduğunu kaydetti
İLGİLİ HABER Kazakistan'daki uçak faciasında 32 kişi sağ kurtuldu
Öte yandan Kazak yetkililer, uçağın kara kutusunun bulunduğunu da duyurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış