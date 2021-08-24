Kaz Dağları'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bölgede dün başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.

Dün öğle saatlerinde Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunan Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.

Alevlere ilk müdahale havadan helikopter ve uçaklarla yapıldı.

Karadan da 38 arazöz, 14 su ikmal aracı, çeşitli iş makineleri ve 250’ye yakın personel gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla yangınla mücadelede sona gelindi.

"TAMAMIYLA KONTROL ALTINDA"

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak "2. gün saat 08.36 Yangın tamamiyle kontrol altında ve soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Dün gece yer yer alevlenen bölgelere sabah ekipler tarafından anında müdahale edildi. Yangının yayılma durumu şu saat itibariyle söz konusu değil.

Kaz Dağları'nda çıkan yangın söndürüldü VİDEO

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"

Bugün belirli bir saate kadar havadan helikopterlerle soğutma çalışmaları devam edecek. Gökyüzünde helikopteri gördüğümüzde yangının devam ettiği endişesine kapılmayalım. Bilgi kirliliği yaratmayalım. Helikopterler soğutma çalışmasına destek veriyor." ifadelerine yer verdi.