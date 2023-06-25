Kazım Koyuncu ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı Karadeniz’in hırçın çocuğu Kazım Koyuncu'nun sevenleri, günün erken saatlerinden itibaren Artvin'deki Yeşilköy köyüne gelerek Koyuncu'nun mezarına gül ve karanfil bırakıp dua etti.

AA

"Şair Ceketli Çocuk" olarak tanınan müzisyen, söz yazarı, oyuncu ve aktivist Kazım Koyuncu, ölümünün 18. yılında da unutulmadı.

33 yaşında kanser nedeniyle hayata veda eden Koyuncu'nun sevenleri, her yıl ölüm yıldönümünde anma töreni düzenliyor.

Karadeniz müziğini geniş kitlelere tanıtan ve sevdiren Koyuncu, bu yıl da Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy köyündeki mezarı başında anıldı.

"Hayallerini yaşatacağız"

Sanatçının mezarını ziyaret eden Hopalı Kadir Genç, Kazım Koyuncu'yu anmak için geldiğini dile getirerek, "Onun düşüncelerini, hayallerini yaşatacağız. Her yıl olduğu gibi gelecek yıllarda da buraya gelerek onu anacağız." diye konuştu.

Tören için Ankara'dan gelen Ezgi Serdaroğlu da aslen Rizeli olduğunu belirterek Kazım Koyucu ile lise yıllarında tanıştığını anlattı.

"Memleketini seven bir insandı"

Kazım Koyuncu'nun şarkılarıyla memleket sevdasının pekiştiğini ve arttığını vurgulayan Serdaroğlu, şunları kaydetti:

Dilimizi, kültürümüzü tanıdık. Her sözü, her şarkısı bir şeyler anlatıyor. Memleketini seven bir insandı. Çok duyguluyum. Onun sayesinde tanıştığım insanlar var çevremde. Eşimle de onun sayesinde tanışmıştık. Çocuklarımı onun şarkılarıyla büyüttüm. Onun şarkılarından isimler koydum.

Kazım Koyuncu kimdir

Koyuncu, 7 Kasım 1971'de Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Yeşilköy'de doğmuşsa da nüfusa geç kaydedildiğinden dolayı resmi doğum tarihi 10 Mayıs 1972'dir.

Müziğe ortaokul birinci sınıfta mandolin çalarak başlayan Koyuncu, çocukluğunda "Kemençeci Yaşar" lakabıyla tanınan Yaşar Turna'nın türkülerini çokça dinledi.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine 1989'da giren sanatçı, müzik çalışmalarına üniversite yıllarında ağırlık verdi ve 1992'de Ali Enver'le birlikte "Dinmeyen" isimli müzik gurubunu kurarak ilk profesyonel çalışmalarını yaptı.

Sanatçı, okulu bırakmasının ardından sadece müzik yapmaya karar vererek, Karadeniz müziğini rock müzikle birleştirip kendi tarzını oluşturdu.

1993'te arkadaşlarıyla birlikte "Zuğaşi Berepe" adında bir grup kuran Koyuncu, hem yeni grubuyla hem "Dinmeyen" grubuyla çalıştı.

2004 yılında kanser teşhisi kondu

Koyuncu, esas tanınırlığını 2002'de yayınlanan "Gülbeyaz" isimli televizyonda dizisinin müziklerini yapmasıyla elde ederken, dizinin ardından konser programları artmaya başladı ve 2004'te ikinci solo albümü "Hayde"yi çıkardı.

Kendisine 2004'ün aralık ayında kanser teşhisi konulmasının ardından doktorlar fazla yorulmaması gerektiğini söylese de sanatçı, konserler vermeye devam etti. Son konserini 4 Şubat 2005'te Taksim'deki Yeni Melek Gösteri Merkezi’nde veren Koyuncu'nun o gün söylediği "Ha kanser ha konser" sözleri sevenleri tarafından unutulmadı.

1 yıl sonra vefat etti

Bir röportajında, "Çocukken şiirle güzel oynuyordum. Şairlerle çok uğraşıyordum. Bir ceket yaptırmak istedim o zamanlar İstanbul'a gelirken, şair ceketi..." sözlerini sarf eden Kazım Koyuncu, tedavi gördüğü hastanede 25 Haziran 2005'te, 33 yaşındayken yaşamını yitirdi.