KÇÖ sorgulama 2021: e-Devlet kısa çalışma ödeneği nasıl sorgulanır?

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşlar, ödemelerin uzatıldığı haberinin akabinde KÇÖ sorgula işlemi nasıl yapılır araştırıyor. İşte e-Devlet KÇÖ sorgulama ekranı 2021..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneği uygulamasının süresinin 3 ay uzatıldığını açıkladı.

Erdoğan, ''Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık.'' ifadelerini kullandı.

Salgının ekonomik olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla planlanan ödemelerin devam edeceği haberiyle birlikte vatandaşlar e-Devlet üzerinden sorgulama işlemlerine başladı.

Peki KÇÖ nasıl sorgulanır? e-Devlet kısa çalışma ödeneği sorgulama ekranı 2021..

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL SORGULANIR?

Kısa çalışma ödeneği İŞKUR aracılığı ile ödeniyor. İŞKUR'da IBAN bilgileri kayıtlı olan çalışanların hesaplarına yatırılıyor.

İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın.

Sayfaya girdikten sonra "IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız.” Sekmesine giriş yapın.

Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız.

e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.