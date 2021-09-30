KDV indirimi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İşte KDV ve stopaj indiriminde son tarih!

KDV indirimi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İşte KDV ve stopaj indiriminde son tarih!

Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen bazı sektörlerde uygulanan KDV ve stopaj indiriminin son tarihi, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki KDV ve stopaj indirimi uzatıldı mı, ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Katma Değer Vergisi (KDV); işyeri kiralama hizmetlerinde yüzde 18 yerine yüzde 8, konaklama hizmetlerinde yüzde 8 yerine yüzde 1, yeme ve içme hizmetlerinde yüzde 8 yerine yüzde 1, yolcu ve taşımacılıkta yüzde 18 yerine yüzde 1, berber ve kuaförlerde yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak devam ediyor.

Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen bazı sektörler için uygulanan KSV ve stopaj indiriminin ne zaman sona ereceği merak ediiyor.

Peki, KDV ve stopaj indirimi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? İşte, uygulamanın bitiş tarihi...

KDV VE STOPAJ İNDİRİMİ UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde uygulanan KDV ve stopaj indirimlerinin süresi eylül sonuna kadar uzatılmıştı.

Buna göre Hazine'nin desteklediği KDV ve stopaj indirimi, 30 Eylül 2021 Perşembe günü yani bugün sona erecek.

Bazı mal ve hizmetlerde uygulanan KDV ve stopaj indirimi tarihinde eğer uzatmaya gidilmezse 1 Ekim'de oranlar şu şekilde çıkacak: