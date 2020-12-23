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- KDV indirimleri 31 Mayıs 2021 tarihine uzatıldı
KDV indirimleri 31 Mayıs 2021 tarihine uzatıldı
- Haber Merkezi
- 23.12.2020 - 08:52
- Güncelleme : 23.12.2020 - 09:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrası açıkladığı pandemi destek kararları, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Bu kararlar kapsamında, salgın dönemi için uygulanan Katma Değer Vergisi’ndeki (KDV) indirimlerin, 5 ay daha devam edeceği bildirildi.
İNİDİRİM ORANLARI
İş yeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8,
Konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1,
Yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1,
Bakım ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8,
Yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.
Gayrimenkul kiralamarında ise yüzde 10 olan stopaj oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.
EĞLENCE VERGİSİ YÜZDE 0 OLDU
Ayrıca sinema biletlerinde bulunan yüzde 10'luk Eğlence Vergisi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak. Yerli ve yabancı film gösterimleri için belirlenen eğlence vergisi oranları, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uygulanmak üzere yüzde 0 olarak tespit edildi.
STOPAJ İNDİRİMİ MARTTA SONA ERECEK
Banka TL mevduatlardan alınan stopajda uygulanan indirim, mart sonuna kadar sürecek. 6 aya kadar 15’ten 5’e, 1 yıla kadar 12’den 3’e, 1 yıldan uzun 10’dan 0'a.