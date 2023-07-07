KDV oranları yükseldi: Yurt dışı telefon harcı 20 bin liraya çıktı Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarında artışa gidildi. Ayrıca yurt dışından telefon kullanım harcı da 20 bin lira oldu.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre KDV artırıldı. KDV yükseldi Mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18 Katma Değer Vergisi yüzde 20'ye yükseltildi. Bazı mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8 Katma Değer Vergi oranı ise yüzde 10 oldu. Ayrıca harç tutarlarında da değişikliğe gidildi. Telefon kullanım harcı 20 bin TL oldu 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları yüzde 50 artırıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı 20 bin TL oldu. Tüketici kredilerinde BSMV yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi. Şans oyunlarında da vergi artışına gidildi Açıklanan karara göre şans oyunlarında vergi spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10, at yarışlarında yüzde 14 ve diğer şans oyunlarında yüzde 20 olarak uygulanacak.