'KDV ve ÖTV'de artış olacak' iddiasına yalanlama Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın ve yayın organlarında yer alan “Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV’de artış olacak” şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İHA

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala ortaya atılan asılsız iddiaların sonu gelmiyor.

Son olarak bazı basın ve yayın organlarında yer alan “Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV’de artış olacak” şeklinde iddialar ortaya atıldı.

Ancak bu iddiayla ilgili gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

'Gerekirse kura müdale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak iddiası'

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi X hesabından yaptığı paylaşımda, bazı basın ve yayın organlarında yer alan “Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV’de artış olacak” şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"Gerçeği yansıtmıyor"

Paylaşımda, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basına kapalı bir toplantıda, oda ve borsa başkanlarının yanı sıra iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Bahse konu toplantıda Bakan Şimşek’in kura müdahale edileceğini veya ÖTV ve KDV’de artış olacağını söylediği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.” denildi.

'Spekülatif haberlere itibar etmeyin'

Paylaşımın devamında, yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)