Kedi Eros’u öldüren İbrahim Keloğlan serbest bırakıldı Yılbaşı gecesi Eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'a yeniden yargılama yapıldı. Mahkeme, Keloğlan için 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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ensonhaber.com

Kedi Eros'un öldürülmesi davası uzun süredir Türkiye gündemindeydi...

İstanbul Başakşehir'de "Eros" isimli kediyi canice öldüren İbrahim Keloğlan'ın aldığı 1 yıl 3 ay hapis cezasının ertelenerek tahliye edilmesi büyük tepki çekmişti.

İkinci kez hakim karşısına çıktı

Keloğlan kararın bozulması ardından bugün ikinci hakim karşısına çıktı.

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Hayvanseverler akın etti

Duruşma salonuna alınmayan onlarca hayvansever duruşmanın olduğu koridorda izdiham oluşturdu.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri almasına rağmen mahkeme salonunun kapısının yumruklarla zorlanmasının ardından duruşma büyük salona alındı.

Sloganlar atıldı

Hayvanseverler "Katil İbrahim ve Eros için adalet" sloganları attı.

Adliyenin büyük salonu önünde toplanan kalabalık duruşmanın başlamasını bekledi.

"Kendimi kaybettim"

İbrahim Keloğlan, ifadesinde "Kendimi kaybettim. Ben ve eşim insan içine çıkamayacak hale geldi." dedi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Mahkeme, Keloğlan için 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Olayın geçmişi

Olay 1 Ocak'ta İstanbul Başakşehir'deki bir binanın asansöründe yaşanmıştı.

Sanık İbrahim Keloğlan'ın defarca tekmelediği kedi, 6 dakika süren işkencenin sonunda ölmüştü.

Keloğlan, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 4 Ocak'ta tutuklanmış, 8 Şubat'ta da hakim karşısına çıkmıştı.

Karara itiraz edilmişti

Sanık, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, evcil hayvanı kasten öldürme suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılsa da cezası ertelenerek tahliye edilmiş, savcılık ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi bu karara itiraz etmişti.

Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazları kabul etti. Kararda, kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen sanığın eylemini ısrarlı bir şekilde devam ettirdiği, dakikalarca kovalayıp tekmelediği, üzerine basarak ölümüne neden olduğu belirtildi.

Hayvanların korunması için caydırıcı cezalara ihtiyaç olduğu anlatıldı.