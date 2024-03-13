Kedi öldürme davasında kalabalık! Akıllara Gazze'deki katliama duyarsızlık hali geldi İstanbul'da bir caninin Eros isimli kediyi öldürmesine ilişkin davada toplanan kalabalık hayvansever kitle, Gazze'de öldürülen çocuklara duyarsızlığı gündeme getirdi.

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ensonhaber.com

Türkiye bir kedi öldürme davasını konuşuyor.

İstanbul'da asansörde sıkıştırdığı kediyi tekmeleyerek öldüren ve hakkında verilen kararın üst mahkemece bozulduğu İbrahim Keloğlan, yeniden hakim karşısında.

Bugün Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayan dava öncesinde hareketlilik vardı.

Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasından hemen sonra yükselen tepkilerle başlayan kampanya, duruşma gününe de yansıdı.

Adliyede dava takibi için gelenlerin kalabalığı

Duruşma salonu önünde ve adliyede büyük bir kalabalık toplandı.

Sanat ve siyaset camiasından STK temsilcilerine kadar onlarca kişi, davayı takip etmek üzere duruşma salonuna girmeye çalıştı.

Adliye koridorlarında sloganlar atılarak Keloğlan için hapis cezası talep edildi.

Hayat pahalılığı ve Gazze unutuldu

Adliye salonundaki bu kalabalık görüntüleri sosyal medyaya yansırken başta Gazze olmak üzere dünyada birçok olumsuz olay ve ekonomik sorunlar akıllara geldi.

Ekim ayından itibaren başlayan Gazze'deki İsrail katliamında 30 bini aşkın sivil hayatını kaybederken sesi çıkmayanların böylesi bir davada mahkeme salonlarını doldurması tartışma konusu oldu.

Kediyi öldüren şahsın dava süreci

İstanbul Başakşehir'de bir sitede yaşayan İbrahim Keloğlan'ın Eros isimli kediyi öldürdüğü görüntüler, gündem oldu.

İzleyenleri dehşete düşüren olay, 1 Ocak 2024 tarihinde meydana geldi.

Olayın ardından Keloğlan hakkında, Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Verilen ceza iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 3 aya düşürülüp, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Keloğlan'a verilen ceza tepki çekerken, 1 yıl 3 ay hapis cezasın üst mahkemece bozuldu.