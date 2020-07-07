Kediciklerden mahkemede Adnan Oktar'a yoğun ilgi

Adnan Oktar'ın yeni imajını gören kedicikler, övgüler yağdırmaya başladı. Mahkeme salonundakiler şaşkınlığını gizleyemedi.

Hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar, hakim karşısına çıktı.

Saçlarını uzatıp bir lastikle topladığı görülen Adnan Oktar, mavi takım elbise ve kırmızı gömlek giydi.

Saçlarını ve sakallarını boyattığı gözlenen Oktar'a kedicikler yoğun ilgi gösterdi.

"MAŞALLAH HOCAM.."

Duruşma arasında Adnan Oktar'a seslenen kedicikler, "Maşallah hocam çok güzelsiniz. Saçlarınız çok güzel olmuş. Size çok yakışmış. Kıyafetleriniz çok güzel. Maşallah. Sizi çok seviyoruz" dedi.

Adnan Oktar gibi tutuklu bulunan Merve Büyükbayrak da ilgilerin odağı oldu.

ELBİSEM NASIL

Renkli bir elbise giydiği görülen Büyükbayrak, kediciklere "Elbisem nasıl" diye sordu.

Onlar da "Çok güzelsin Merve. Elbisen çok yakışmış. Seni çok seviyoruz" dedi.

Duruşma sırasında Adnan Oktar kediciklere öpücük yolladı, el salladı.

Kedicikler de aynı şekilde karşılık verdi.

Mahkeme salonunkiler yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.