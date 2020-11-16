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- Kelbecer'i terk eden Ermeniler ölen akrabalarının cesetlerini de yanlarında götürdü
Kelbecer'i terk eden Ermeniler ölen akrabalarının cesetlerini de yanlarında götürdü
- DHA
- 16.11.2020 - 07:47
- Güncelleme : 16.11.2020 - 09:18
Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermenilerin şovu sürüyor.
Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası Dağlık Karabağ'dan çekilmeye başlayan Ermeniler, Kelbecer'i terk ediyor.
Ancak terk ederken de yakıp, yıkıyor…
CESETLERİ ÇIKARIP GÖTÜRÜYORLAR
Evleri ateşe veren Ermeniler, elektrik direklerini bile sökerken; son olarak mezar kazmaya başladı.
Kelbecer'i terk etmeye başlayan Ermeniler, kentteki kabristandaki ölen akrabalarının mezarlarını kazarak, cesetleri çıkardı.
Ermeniler, akrabalarının cesetlerini alarak, kenti terk etti. Açılan mezarlıklar, bölgeye giden Azerbaycan ordusu tarafından görüntülendi.
10 GÜNLÜK EK SÜRE VERİLDİ
Öte yandan Azerbaycan, iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdiğini duyurdu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Azerbaycan, Ermenistan’a 10 gün ek süre vermeye karar verdi. Kelbecer’in devir tarihi 15 Kasım’dan 25 Kasım’a ertelendi.” dedi.
Erteleme talebinin Kelbecer’den Ermenistan’a giden tek yoldaki yetersiz geçiş kapasitesi ile bağlantılı olduğunu söyleyen Hacıyev, Azerbaycan’ın insani nedenlerle erteleme talebine onay verdiğini ifade etmişti.