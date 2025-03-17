Kemal Çeber'den 18 Mart mesajı: Çanakkale şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum

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Türk tarihinin dönüm noktalarından biri de 18 Mart...

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehitler ve gaziler anılıyor.

Bu kapsamda Gaziantep Valisi Kemal Çeber de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çeber, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin tarih boyunca hürriyet ve istiklalini her şeyin üstünde tutan, gerektiğinde bu uğurda büyük mücadeleler veren, aziz milletin kahramanlık örneklerinden biri olarak tarihin şerefli sayfalarında yerini aldığını ifade etti.

"MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUM"

Çeber, şunları kaydetti: