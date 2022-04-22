Kemal Kılıçdaroğlu: 1 hafta karanlıkta oturacağım

Zam protestosu yüzünden elektriği kesilen CHP Lideri, bir hafta boyunca eşiyle beraber karanlıkta yaşayacağını söyledi.

Yeni yıla girmemizle elektrik fiyatlarında yüksek bir zam oranı belirlenirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu karara tepki göstererek faturalarını ödemeyeceğini söylemişti.

3 aylık toplam bin 30 TL olan faturasını ödemediği belirlenen Kemal Kılıçdaroğlu, dün itibarıyla elektriksiz kaldı.

Tüplü ışık kullanıyor

Kılıçdaroğlu, Ankara Çukurambar'daki evinin elektriğinin kesilmesiyle çareyi tüplü ışıkta buldu.

"1 hafta boyunca karanlıkta oturacağım"

Yaşananlar üzerine sosyal medya üzerinden peş peşe açıklamalar yapmaya başlayan CHP Lideri, şunları söyledi:

"Eşimle birlikte bir hafta boyunca karanlıkta kalacağız. Adalet için bu ülkede kilometrelerce yol yürüdüm, şimdi karanlıkta oturacağım. Bu dünyada tüm demokratlara sesleniyorum: Samimilerse onlarda halkları için harekete geçsinler. Erdoğan'a sesleniyorum enerjiye yaptığın zamları geri çek. KDV'yi sıfırla. Kimse merak etmesin karanlıkları aydınlığa çıkaracağız."





Buzdolabı soruldu: Bunlar çözülür

Kılıçdaroğlu son olarak ise evinin önünde gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Buzdolabı gibi sıkıntıları nasıl çözeceksiniz?" sorusu üzerine, "Bunların hepsini çözeriz. Asıl önemli olan bu ülkede huzur içinde yaşamasıdır. Kimsenin elektriği, doğalgazı kesilmesin. Eğer bunlar bir insanlık hakkı ise bu ülkede yaşayan insanların hakkı ise devletlerin bu hakkı insanlara teslim etmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu: Elektriği kesilen 4 milyon insanın sesi olmak gerekiyordu

"4 milyon insanın sesi olmak gerekiyordu"

Bir soru üzerine 5 muhalefet partisi genel başkanının kendisini telefonla aradığını belirten Kılıçdaroğlu, "Sayın genel başkanlar aradılar konuştum, sağ olsunlar. Elektriği kesilen 4 milyon insanın sesi olmak gerekiyordu. Bunun için bir farkındalık yapmak gerekiyordu, bunu yaptık." diye konuştu.

"Elektriksiz aileleri ziyaret edeceğim"

Elektriği kesilen bazı aileleri yarın ziyaret edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, elektriği olmayan bir insanla aynı durumu yaşamak gerektiğine dikkati çekti. Kılıçdaroğlu, "Hep söylerim 'bir sorunu çözmek istiyorsanız önce sorunu yaşayanları dinlemeniz lazım' diye. Ben elektrik parasını ödeyebilirim. Benim gelirim zaten fazlasıyla yetiyor ama sorun geliri olmayan ya da düşük gelirli ailelerin yaşadıkları dram asıl sorun o. Sorunu çözecek olan da siyaset kurumu, başka kimse değil." dedi.

"Benim aylığım bu rakamlara yetiyor"

Faturanın tutarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Rakamların hiçbir önemi yok. O rakamları zaten ben ödeyebilirim. Benim aylığım zaten buna yetiyor." açıklamasında bulundu.