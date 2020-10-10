- Haberler
- Gündem Haberleri
- Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Ankara Garı patlamasında hayatını kaybedenleri andı
Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Ankara Garı patlamasında hayatını kaybedenleri andı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim 2015'te Ankara Garı'nda gerçekleşen patlamada hayatını kaybedenleri andı. Kılıçdaroğlu, garın önüne karanfil bıraktı.
- Haber Merkezi
- 10.10.2020 - 11:47
10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde toplanarak miting düzenleyen grubun DEAŞ tarafından haince yapılan bombalı saldırıya uğramasının üzerinden 5 yıl geçti.
103 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın 5'inci yıl dönümü sebebiyle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki ekip, Ankara Garı'na gitti.
KILIÇDAROĞLU KARANFİL BIRAKTI
Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Ankara Garı patlmasında hayatını kaybeden 103 kişiyi anmak üzere, garın önüne karanfil bıraktı.
SAYGI DURUŞU YAPILDI
Kılıçdaroğlu'nun karanfil bırakmasının ardından, patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri ile birlikte saygı duruşunda duruldu.