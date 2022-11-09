Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Kasım mesajı yayınladı

Kılıçdaroğlu, "Büyük Önder’in en büyük mirası, özgür ve bağımsız Cumhuriyet'imizdir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın mimarı, Kurtuluş Savaşı'mızın önderi, ilk ve ebedi Genel Başkan'ımız Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 84'üncü yıl dönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyorum." dedi.

AA'nın haberine göre, Atatürk'ün "millet egemenliği" düşüyle, gençlik yıllarını savaş meydanlarında geçirmiş bir lider, bir deha ve bir bilge devlet adamı olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Büyük mirası Cumhuriyet'imizdir"

"57 yıllık ömrüne nice mücadeleler ve zaferler sığdıran Büyük Önder’in en büyük mirası ise şüphesiz, özgür ve bağımsız Cumhuriyet'imizdir. Kurduğu demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti, tüm mazlum milletler için umut ışığı olmuştur.

Aziz Atatürk'ün devrimci fikirlerinin ışığında yürüyen bizler, onun kurduğu ve 'kimsesizlerin kimsesi' diyerek tanımladığı Cumhuriyet'i, demokrasi ile taçlandırma mücadelesi veriyoruz. Dostlarımız ve milletimizle el ele vererek bu mücadeleyi zaferle taçlandıracağımıza olan inancım tamdır.

"Sözün sözümüz, yolun yolumuzdur"



Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümünde Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarıyla vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum; tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Büyük Atatürk, sözün sözümüz, yolun yolumuzdur."