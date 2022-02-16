Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Şubat fotoğrafı için özel jetle uçtu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Şubat'taki İzmir programının ardından evine özel jet ile gittiği ortaya çıktı.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanlığına ait uçakları satacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl Samsun'a özel jetle gitmişti.

Konuyla ilgili açıklamasıyla çelişen Kılıçdaroğlu, bu durumu bir kez daha yeniledi.

Kılıçdaroğlu, 14 Şubat'ta partisinin İzmir'deki programına katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SEVGİLİLER GÜNÜ TARİFESİ

CHP lideri programın ardından özel jetle Ankara'ya geçti.

Kılıçdaroğlu, Sevgililer Günü fotoğrafını çekmek için İzmir’den Ankara'ya özel uçakla seyahat etti.

Elektrik faturasını ödemeyeceğini açıklayan Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi şaşkınlıkla karşılandı.

MİLLET İTTİFAKI'NIN ULAŞIMDA TERCİHİ 'ÖZEL JET'

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl temmuz ayında temaslarda bulunmak üzere Samsun'a gitmişti.

Kılıçdaroğlu, özel jetli Samsun ziyareti sonrası bir tarife de Millet İttifakı'nın diğer ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den gelmişti.

Akşener de Malatya gezisinde ulaşım için özel jet tercih etti.