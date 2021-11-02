15 Temmuz gecesini televizyon karşısında kahve içerek geçiren Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı son konuşmada 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı mücadele verdiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin olduğu gece Atatürk Havalimanı'nda tanklardan kaçarken görülmüştü.

Kılıçdaroğlu, havaalanından kaçışının ardından darbe gecesini Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde geçirmişti.

O GÖRÜNTÜLER HALA AKILLARDA

Kılıçdaroğlu'nun halkın direnişini televizyondan izlediği görüntüler hala hafızalardan silinmiş değil.

Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

"15 TEMMUZ'DA HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETTİK"

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili kendisiyle ilgili şaşırtan ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu, darbe gecesinde hep birlikte mücade ettiklerini söyleyerek, "15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte yapıldı. Mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz'da hep birlikte mücadele ettik

"GÖREVLERİNE İADE EDECEĞİZ"

Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, bu kez de 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç edilen FETÖ’cülere verdiği desteği yineledi.

Kılıçdaroğlu'nun havalimanındaki kaçış videosu

"BİRAZ SABRETSİNLER"

CHP Lideri'nin konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"KHK ile ihraç edilip hakkında beraat kararı verilenler, göreve iadesi karar verilenlerin tamamını görevlerine iade edeceğiz. Biraz sabretsinler, geliyor gelmekte olan, az kaldı."



