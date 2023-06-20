Kemal Kılıçdaroğlu 2 yeni danışman atadı 4 Haziran'dan önce atanan tüm danışmanların görevine son veren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 yeni danışman atadığı öğrenildi.

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Seçimlerin ardından 12'inci defa kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi arenanın en çok konuşulan isimlerinden...

Muhalif kesimde istifa çağrıları yükselmeye devam ederken Kılıçdaroğlu devam mesajlarını sürdürüyor.

Çatırdamaların sürdüğü CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile başlayan 'değişim' çağrılarının ardından koltuğunu korumak amacıyla A takımını değiştiriyor.

Danışmanlarının görevine son verdi

MYK'yı tamamen değiştiren Kılıçdaroğlu, danışmanlarının da görevine son verdi.

Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz, Erdoğan Toprak, Hacer Foggo ve Deniz Demir'in yanı sıra ABD'li danışman Jeremy Rifkin de görevden alınan isimler arasında yer aldı.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki yeni danışman atadığı öğrenildi.

2 danışman atadı

Seçim sonrası ilk olarak MYK'yı değiştiren, ardından da 4 Haziran'dan önce atanan tüm danışmanların görevine son veren Kılıçdaroğlu, bugün iki danışman ataması yaptı.

Yaşanan süreçte en çok tartışılan isimlerden olan Tuncay Özkan'a yakınlığıyla bilinen Özgür Yici, danışman olarak görevlendirildi.

CHP Lideri'nin ikinci danışman atamasının ise eski milletvekili Engin Özkoç olduğu ancak henüz kararı imzalamadığı öne sürüldü.