CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın kararı sonrası ilk açıklamasını yaptı.

Türkiye, geçtiğimiz yıl, Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi.

Danıştay 10. Dairesi, kararın iptali istemine ilişkin yapılan başvuruları reddetti.

Dairenin 2 üyenin karşı oyuna karşı 3 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesinde, Anayasa'nın 104. maddesine göre, uluslararası anlaşmaları onaylama yetkisinin açıkça Cumhurbaşkanı'na verildiği kaydedildi.

İstanbul Sözleşmesi mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili verilen kararı değerlendirdi.

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bu millete sözüm var. İktidar olduğumuzda, Allah'ın izniyle, halkın takdiriyle olacağız, ilk bir hafta içinde, hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu: 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız ViDEO

CHP'nin sözleşmeyle ilgili açtığı dava

CHP'li kadınlar, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine dair Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, geçtiğimiz mart ayındaki açıklamasında, "Danıştay'a açtığımız bu dava ile hukuk devletinin işlerliğinin kanıtlanmasını bekliyor, savunulacak tek bir kelimesi bile bulunmayan bu kararın ivedilikle iptal edilmesini talep ediyoruz." demişti.

Kılıçdaroğlu: Ahdim var

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, daha önceki bir açıklamasında da İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını söylemişti.

Kılıçdaroğlu, "Tüm kadınlara sözüm var. Millet ittifakının cumhurbaşkanı, koltuğuna oturduğunda ilk bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacağız.

Bu ülkenin kadınları fabrikalarda, devlet dairelerinde çalışır, evde çalışır, bir de üzerine şiddet uygularsanız bu kabul edilmez. Ahdim var, ilk bir hafta içinde kadına yönelik şiddeti yasaklayan sözleşmeyi yeniden yürürlüğe koyacağız." diye konuşmuştu.

Öğrenim kredisiyle ilgili kararı değerlendirdi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğrenim kredilerinin geri ödemelerinin, herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın yalnızca alınan kredi rakamı üzerinden yapılacağına ilişkin açıklaması da hatırlatıldı.

AA'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu, "O mesele bitti, bu ülkenin daha önemli sorunları var, onlarla ilgileneceğiz. Gündemimizde yeni sorunlar var." diye konuştu.