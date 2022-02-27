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    Kemal Kılıçdaroğlu: 28 Şubat mağdurlarından birisiyim

    Kemal Kılıçdaroğlu: 28 Şubat mağdurlarından birisiyim

    Yıl dönümünden bir gün önce 28 Şubat mağduru 28 kadınla bir araya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini kastederek "Bu kardeşiniz 28 Şubat'da mağdur olan kişilerden birisi." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 13:03
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    Geçtiğimiz günlerde 28 Şubat mağduru 28 başörtülü kadınla buluşacağı belirtilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi bugün gerçekleşti.

    28 Şubat mağdurlarıyla helalleşmek istediğini söyleyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mağdur kadınlarla yaptığı toplantıda açıklama yaptı.

    Davetlilere seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinin de 28 Şubat mağduru olduğunu belirtti.

    "28 ŞUBAT'TA BEN DE FİŞLENDİM"

    28 Şubat'ın yıl dönümünden bir gün önce düzenlenen etkinlikte mağdur kadınların karşısına bir 28 Şubat mağduru olarak oturduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben de fişlendim." dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu: 28 Şubat mağdurlarından birisiyim VİDEO

    BU KARDEŞİNİZ, 28 ŞUBAT MAĞDURLARINDAN BİRİSİ"

    Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat mağduru olduğunu belirttiği açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

    "Sizlerin karşısına bir 28 Şubat mağduru olarak oturuyorum. Bu kardeşiniz 28 Şubat'da mağdur olan kişilerden birisi. Ben de fişlendim mahkemeye gittim, dava açtım ve hakkımı aradım. 28 Şubat mağdurlarıyla barışmak zorundayız, barışacağız."

    Kemal Kılıçdaroğlu: 28 Şubat mağdurlarından birisiyim #1


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