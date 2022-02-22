Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat'ta 28 başörtülü kadınla buluşacak

28 Şubat'ta 28 başörtülü kadınla buluşacağı ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmeyi basına kapalı şekilde gerçekleştirecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 28 Şubat için bir planı daha olduğu belirlendi.

6 muhalefet partisinin Ankara Bilkent Otel'de yayınlayacağı mutabakat metninin tarihinin 28 Şubat olarak belirlenmesi tepki çekerken, Kılıçdaroğlu'nun aynı gün için bir program daha yaptığı ortaya çıktı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mutabakat metnini açıklayacakları 28 Şubat’ta, 28 başörtülü kadın ile bir araya gelecek.

28 ŞUBAT'TA 28 BAŞÖRTÜLÜ KADINLA GÖRÜŞECEK

Daha önceki parti grup toplantısında 28 Şubat mağdurlarıyla helalleşileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, 28 kadınla basına kapalı bir görüşme gerçekleştirecek.

CHP'Lİ YETKİLİLER DOĞRULADI

Medyascope'tan Sema Kızılarslan'ın aktarımına göre; CHP'li yetkililer görüşmeyi doğrularken, saat ve şehir bilgilendirmesi yapılmadı.