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    Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat'ta 28 başörtülü kadınla buluşacak

    Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat'ta 28 başörtülü kadınla buluşacak

    28 Şubat'ta 28 başörtülü kadınla buluşacağı ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, görüşmeyi basına kapalı şekilde gerçekleştirecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 14:44
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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 28 Şubat için bir planı daha olduğu belirlendi.

    6 muhalefet partisinin Ankara Bilkent Otel'de yayınlayacağı mutabakat metninin tarihinin 28 Şubat olarak belirlenmesi tepki çekerken, Kılıçdaroğlu'nun aynı gün için bir program daha yaptığı ortaya çıktı.

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mutabakat metnini açıklayacakları 28 Şubat’ta, 28 başörtülü kadın ile bir araya gelecek.

    28 ŞUBAT'TA 28 BAŞÖRTÜLÜ KADINLA GÖRÜŞECEK

    Daha önceki parti grup toplantısında 28 Şubat mağdurlarıyla helalleşileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, 28 kadınla basına kapalı bir görüşme gerçekleştirecek.

    CHP'Lİ YETKİLİLER DOĞRULADI

    Medyascope'tan Sema Kızılarslan'ın aktarımına göre; CHP'li yetkililer görüşmeyi doğrularken, saat ve şehir bilgilendirmesi yapılmadı.

    Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat ta 28 başörtülü kadınla buluşacak #1


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