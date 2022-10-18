Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "29. maddeyi bugün yürütmesini durdurmak için Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğüne giren 'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi'ne tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün düzenlemenin 29. maddenin yürütmesini durdurmak için Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini açıkladı.

"29'ncu madde için yürütmeyi durdurma talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz"

Kılıçdaroğlu konuya ilişkin, "Türkiye bir taraftan bu tür acıları yaşarken bir de sansür yasası geçirdiler. Gazeteci özgürce eleştirecektir. Hatamızı, eksiğimizi görelim. Araştırarak, soruşturarak yazması lazım. Sansür yasası AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla kabul edildi. 29'ncu madde için yürütmeyi durdurma talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne, sonra da tümünün iptal için Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: 29'uncu maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz ViDEO

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor

Öte yandan söz konusu madde, gerçeğe aykırı bilgi yayanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

Türk Ceza Kanunu’na eklenen “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçunu düzenleyen madde şöyle:

'Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Failin, suçu gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.'