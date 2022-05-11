Kemal Kılıçdaroğlu, 30 bin lira tazminata mahkum edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 30 bin lira manevi tazminat kazandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantıları, pahalıya patlıyor.

Ortaya attığı iddialar ile sert ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu, bugüne kadar özellikle hedefine aldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a binlerce lira tazminat ödedi.

Kılıçdaroğlu, yine bir davayı kaybetti.

'Tahkir edici ifadeler kullandı'

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Kadri Gökhan Sultan katıldı.

Duruşmada beyanı sorulan Aydın, davalı tarafından müvekkiline yönelik dava konusu edilen iki ayrı konuşmadaki ifadelerin, müvekkilinin onur, şeref ve saygınlığına yönelik tahkir edici nitelikte olduğunu savundu.

“Saygınlığını zedelemiştir”

Davalının 23 ve 30 Mart 2021 tarihlerinde TBMM CHP grup toplantısında yaptığı konuşmalarının ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını öne süren Aydın, şunları kaydetti:

“Hem Anayasa Mahkemesi hem de İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin birçok kararında ifade edildiği gibi kamuoyunun ilgisini çekmeyen konularda çeşitli sıfat ve yakıştırmalar ile siyasetçilerin ağır eleştirilere katlanma yükümlülüğü bulunmadığı da ifade edilmiştir. Davalı, gerçekle bağdaşmayan ve müvekkil tarafından yapılmayan şeyleri müvekkile yakıştırarak saygınlığını zedelemiştir. Açıkladığımız gerekçelerle koşulları oluştuğundan manevi tazminat isteğimizin kabulünü talep ederiz.”

“İfade özgürlüğüdür”

Davalı vekili Kadri Gökhan Sultan ise müvekkilinin davacıya hakaret etmek maksadıyla davaya konu olan sözleri söylemediğini öne sürdü.

Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin siyasetçilerin eleştirilere katlanma yükümlülüğünü oldukça geniş yorumladığını belirten Sultan, “İfade özgürlüğü evrensel manada korunan bir değer olduğundan bu husus nazara alınarak geniş bir yorumla müvekkilin ifadelerinin haksız fiil içeriğinde olmadığının kabulü ile davanın reddine karar verilmesini talep ederim.” dedi.

30 bin lira manevi tazminat ödeyecek

AA'nın haberine göre beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabul edip Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 30 bin lira manevi tazminat vermesine hükmetti.

Avukat Aydın, davaya ilişkin gelişmeyi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden de duyurdu.

Aydın, yaptığı açıklamada “Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen manevi tazminat davasında, Kemal Kılıçdaroğlu 23 Mart 2021 ve 30 Mart 2021 tarihli grup konuşmaları nedeniyle 30 bin TL manevi tazminata mahkum edildi.” dedi.