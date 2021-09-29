Kemal Kılıçdaroğlu: 3600 ek gösterge için mücadele edeceğiz

Kemal Kılıçdaroğlu, emekli emniyet mensupları ile bir araya geldiği etkinlikte, 3600 ek gösterge için mücadele edeceklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplup kuruluşları ile temaslarını sürdürüyor.

CHP Lideri, Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde emekli emniyet mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, 3600 ek gösterge konusunda yaşanan tartışmalara da değindi.

"3600 EK GÖSTERGE İÇİN MÜCADELEYİ YAPACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, "3600 ek gösterge için mücadeleyi yapacağız. Ya onlara verdirteceğiz, ya biz yapacağız. Sloganlaşmış bir sözümüz var bizim, 'Polis şehit olmaktan korkmaz ama emekli olmaktan korkar.' Siz bu kadar hayatını bir anlamda kendi ülkesine feda eden bir insana 3600 ek göstergeyi niye vermezsiniz?" ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMA PROGRAMI HAZIRLANIYOR

Kılıçdaroğlu bu açıklamayı yaparken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise memurların en önemli sorunlarından biri olan bu konuyu çözüme kavuşturacaklarını açıklamaıştı.

Bilgin konuya ilişkin, "3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Bu sözleşmeyle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz" açıklamasını yapmıştı.