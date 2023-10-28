Kemal Kılıçdaroğlu: 39 milletvekili verme kararımız yanlış değil İpek Özbey’e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu 4 partiye kendi listelerinden 39 milletvekili verme kararının yanlış olmadığını söylerek "Seçilseydim yanımda olacaklardı, şimdi karşımdalar" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz devam ediyor...

Türkiye yerel seçime odaklanırken, muhalefet cephesinde değişim mücadelesi sürüyor.

CHP, bir hafta sonra kurultaya hazırlık içinde.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel devam ederken Kılıçdaroğlu'nun son yaptığı hamle gündeme geldi.

"39 milletvekili vermek yanlış değil"

Sözcü’den İpek Özbey’e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'ndaki 4 partiye kendi listelerinden 39 milletvekili verme kararını yorumladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 39 milletvekili vermesinden dolay Millet İttifakı'nın yanlış olmadığını ifade etti.

"Seçilseydim yanımda olacaklardı şimdi karşımdalar"

Öte yandan DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman'a belediye başkanlığı vaat etmediğini belirtti.

"Aklınızdan şu geçiyor mu, Seçilseydim bu arkadaşlarımın hepsi yanımda olacaktı" sorusuna ise şu cevabı verdi: