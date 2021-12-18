Kemal Kılıçdaroğlu: 5 yılda İstanbul'un nüfusu 2 buçuk milyon düşecek

İktidar olmaları halinde sanayi yatırımlarıyla Anadolu'yu hareketlendireceklerini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, 5 yılda İstanbul nüfusunun düşeceğini belirterek, "Ekrem Başkan, rahat edeceksin." dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'deki Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Burada Kayseri'nin ticaret merkezi olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları halinde Anadolu'daki illeri sanayi ve üretim anlamında destekleyeceklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Kılıçdaroğlu, Anadolu'daki üretim ve sanayi hareketliliğiyle İstanbul'un nüfusunun da düşeceğini belirtti.

"EKREM BAŞKAN, RAHAT EDECEKSİN"

5 yıllık planlarıyla yapılacakları anlatan Kılıçdaroğlu, "5 yıl içinde Kayseri iki büyük Kayseri, Sivas iki büyük Sivas olacak, Maraş iki büyük Maraş, Urfa iki büyük Urfa olacak. Hızla büyüteceğiz. Nükleer enerji alıyorlar, Akkuyu'yu yaptılar. Kilovat saati KDV hariç 13 buçuk cent... Dünyanın en pahalı enerjisini satıyorlar bizim sanayiciye. Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Ürettiğimiz elektriğin maaliyeti 5 centi aşmayacak.

Katma değeri yüksek ürün üreteceğiz. 5 yıl içinde İstanbul'un nüfusu iki buçuk milyon düşecek Ekrem Başkan, rahat edeceksin. Göreceksin, 5 yıl içinde düşecek." ifadelerini kullandı.

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"ANADOLU'DA GERÇEK ANLAMDA ANADOLU KAPLANI YARATACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Ne diyorlardı, Türkiye'yi büyütüyoruz. Türkiye'yi büyütmüyorlar. Türkiye'yi küçültüyorlar. 7 yıldır arka arkaya kişi başına gelir düşüyor. Anadolu'da gerçek anlamda Anadolu kaplanlarını yaratacağız.

Boşalttıkları Anadolu'nun içini sanayiyle, üretimle dolduracağız. İster Kayseri'de, ister Hakkari'de, ister Çankırı veya Çorum'da... Fabrikada üretilen mallar demiryoluyla Mersin'e geldiğinde bütün nakliye masraflarını karşılayacağız. "