- Haberler
- Gündem Haberleri
- Kemal Kılıçdaroğlu: 6 ay işten çıkarma yasaklansın
Kemal Kılıçdaroğlu: 6 ay işten çıkarma yasaklansın
Twitter hesabı üzerinden açıklamalar yapan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, asgari ücretlilerin işlerinin garantiye alınması çağrısında bulunarak, “6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın” dedi.
- DHA
- 26.12.2021 - 12:49
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden asgari ücrete yönelik açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, açıklamalarında asgari ücretlinin işinin garantiye alınması gerektiğini belirtti.
Asgari ücretlilerinin iş kaybetmekten korktuğunu belirten Kılıçdaroğlu, şu açıklamalarda bulundu:
"Günlerdir ev kadınları ile buluşuyorum. Ev kadınları, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar.
“SIĞINMACILARIN KAÇAK OLARAK ÇALIŞMASINA GÖZ YUMMASIN”
Şimdi, asgari ücretlinin işini güvence altına almamızın zamanı. Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın.
“DESTEK PAKETLERİ AÇIKLANSIN”
Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın."