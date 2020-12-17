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    Kemal Kılıçdaroğlu 73 yaşında

    Kemal Kılıçdaroğlu 73 yaşında

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 73'üncü yaş gününde birçok tebrik mesajı aldı
    • AA
    • 17.12.2020 - 16:32
    • Güncelleme : 17.12.2020 - 16:41
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    17 Aralık 1948'te doğan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 73'üncü yaş gününü kutluyor.

    1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kılıçdaroğlu, 1992-1999 yılları arasında görev yaptığı Sosyal Sigortalar Kurumu'dan (SSK) ayrıldıktan sonra, 2002'de CHP Milletvekili olarak siyasete atıldı.

    MUHALEFETTE 18 YIL

    2010 yılından itibaren CHP Genel Başkanlığı yapan Kılıçdaroğlu, siyasette ve muhalefette 18'inci yılını geride bıraktı.

    Kılıçdaroğlu'nun yeni yaşını birçok siyasi parti ve politikacı mesajlar yayınlayarak kutladı.

    Kemal Kılıçdaroğlu 73 yaşında #1

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