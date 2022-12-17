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    Kemal Kılıçdaroğlu 74 yaşında

    Kemal Kılıçdaroğlu 74 yaşında

    1948'de doğan Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yaşını kutluyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 17.12.2022 - 13:03
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    CHP, Genel Başkanı'nın doğum gününü kutluyor...

    Ana muhalefetin lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeni yaşını karşıladı.

    74'üncü yaşını kutluyor

    1948'de hayata gözlerini açan Kılıçdaroğlu, 74'üncü yaşına girdi.

    Çok sayıda tebrik mesajı aldı

    Kılıçdaroğlu'nun doğum günü CHP'lilerin gündeminde. Partililer Kılıçdaroğlu'nun doğum gününü sosyal medya paylaşımları ile kutladı.

    Birçok siyasi de Kılıçdaroğlu'nun yeni yaşı için paylaşmlarda bulundu.

    20 yıldır muhalefette

    2002'de milletvekili olarak Meclis'e giren, 2010'da da CHP Genel Başkanı olan Kılıçdaroğlu, 20 senedir muhalefet sıralarında siyaset yapıyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu 74 yaşında #1


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