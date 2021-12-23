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- Kemal Kılıçdaroğlu 80 bin lira tazminat ödeyecek
Kemal Kılıçdaroğlu 80 bin lira tazminat ödeyecek
Kemal Kılıçdaroğlu’na, 1 Ocak 2021’deki grup toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle 80 bin lira manevi tazminat cezası verildi.
- DHA
- 23.12.2021 - 13:07
- Güncelleme : 23.12.2021 - 13:34
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kişilik haklarını ihlal eden sözleri nedeniyle 80 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.
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