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    Kemal Kılıçdaroğlu 80 bin lira tazminat ödeyecek

    Kemal Kılıçdaroğlu’na, 1 Ocak 2021’deki grup toplantısındaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle 80 bin lira manevi tazminat cezası verildi.
    • DHA
    • 23.12.2021 - 13:07
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 13:34
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    Kemal Kılıçdaroğlu 80 bin lira tazminat ödeyecek

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kişilik haklarını ihlal eden sözleri nedeniyle 80 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi.

    AYRINTILAR GELECEK...

    Kemal Kılıçdaroğlu 80 bin lira tazminat ödeyecek #1

    Kemal Kılıçdaroğlu 80 bin lira tazminat ödeyecek #2

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